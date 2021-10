Die neue kompakte 2-in-1 Sofortbildkamera Canon Zoemini kommt Mitte Oktober 2021 auf den Markt, die innovative In-App-Bearbeitung und mobiles Drucken bietet. Zwischen den drei Farben Perlweiß, Aquamarin und Rosegold kann gewählt werden.

Ausstattung Canon Zoemini S2

Die Canon Zoemini S2 ist eine 2-in1-Sofortbildkamera mit 8 MP Bildsensor, optischen Sucher, Ringblitz, LED-Blitz und Selfie-Spiegel. Für Rahmen und Filter stehen Tasten mit den drei Modi Vintage, Schwarz-Weiß und Kräftige Farben zur Verfügung. Der microSD-Kartenslot bietet die Möglichkeit bis zu 256 GB für Aufnahmen ohne Druck zu nutzen.

Der Papiervorrat hat ein Fassungsvermögen für zehn Blatt Papier und der Fotodruck erfolgt in nur 50 Sekunden. Die Canon Zink Papiere eröffnet die Option von runden und rechteckigen Ausdrucken.

Kreativ sein mit Canon Mini Print App

Alle Kreativen, Bastelfreunde und Content Creator können mit der Canon Zoemini S2 und der Canon Mini Print App ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Per Bluetooth wird die Kamera mit dem App auf dem Smartphone verbinden, um witzige Kreationen von Collagen und kreisförmigen Ausdrucken bis hin zum Hinzufügen von Texten und individuellen Aufklebern zu erstellen.

Per Smartphone können handgezeichnete Unterschriften und Symbole aufnehmen, die in der App bearbeitet und mit dem Canon Zoemini S2 ausgedruckt werden können. In der App lassen sich die Posen in der Livebildansicht optimieren und darüber bewerkstelligen, dass alle Freunde oder Familienmitglieder mit auf dem Foto sind. Der Spiegel und Ringlicht versetzt einen in die Lage schöne Selfies aufzunehmen.

In Kombination mit einem Tablet oder Smartphone erhalten Kreative mit der Canon Zoemini S2 eine 2-in-1-Sofortbildkamera für beeindruckende Aufnahmen.

