Apple scheint nicht nur an iOS 15 zu arbeiten, sondern auch eine weitere Version von iOS 14 scheint es vor dem Herbst noch zu geben. Entsprechende Hinweise finden sich in einer aktuellen Beta der Entwicklungsumgebung Xcode.

In der vierten Beta von Xcode 13 gibt es nun erste Hinweise auf eine möglicherweise kommende iOS-Version. Zwischen iOS 14.7 und iOS 15 ist dabei noch iOS 14.8 gelistet.

Spotted in Xcode 13 beta 4:

iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8

— Brendan Shanks (@realmrpippy) August 6, 2021