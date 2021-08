Registrierte Entwickler und Tester können ab sofort ihr Testgerät auf die sechste Version von iOS 15 updaten. Nutzer der Public Beta erhalten das Update vermutlich im Laufe dieser Woche, sofern sich keine kritischen Probleme finden, welche gegen einen Release für die breitere Masse an Testern sprechen.

In der Beta 5 erwarteten uns vor allem kleinere Anpassungen am Design, welche man bereits unter Feinschliff verbuchen kann. Welche Änderungen die Beta 6 bringt, ist noch völlig unklar. Die Neuerungen dürften allerdings überschaubar sein. So lässt sich nun unter anderem die „alte“ Ansicht von Safari auch auf dem iPhone wieder aktivieren, sofern man mit der neuen Variante von iOS 15 unzufrieden ist.

