Seit Ende August bieten die Sparkassen in Deutschland die Nutzung von Apple Pay mit der girocard an. Trotz der Einschränkung, dass die Karte aktuell nur am PoS eingesetzt werden kann, wächst die Zahl der Apple Pay-Nutzer stark an.

Wie Apple erstmals mitteilt, werden allein die Sparkassen über 1,5 Millionen Apple Pay-Nutzer im Dezember haben. Das sind dreimal so viel wie noch im August, so Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey. Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes zeigt sich ebenfalls erfreut über die girocard in Kombination mit Apple Pay.

„Der Start von Apple Pay mit der Girocard war eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der Sparkassen in den letzten Jahren.“

Sobald die girocard auch für Zahlungen im Web eingesetzt werden kann, dürfte die Nutzung über Apple Pay vermutlich nochmals steigen. Aktuell steht dies leider auf Grund fehlender, technischer Voraussetzungen noch nicht zur Verfügung.

via: welt

