Apple iPad mini 6 mit 20 Prozent Rabatt im Lidl Onlineshop

Im Lidl Onlineshop wird aktuell das Apple iPad mini 6 mit 20 Prozent Rabatt für 519,00 Euro statt 649,00 Euro offeriert.

Vor allem Anwender, die ein kompaktes Tablet für unterwegs, Arbeit und Freizeit suchen, werden als Zielgruppe angesprochen.

Was bietet das Apple iPad mini 6?

Das beliebte Apple iPad mini 6 verfügt über ein 8,3 Zoll großes IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 2.266*1.488 Pixeln Auflösung und einer Multitouch-Funktion. Ein Apple A15 Bionic Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als starke Recheneinheit auf dem Tablet.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 12 MP Hauptkamera für Fotos und Videos, während für Videoanrufe eine Frontkamera mit gleicher Auflösung und automatischen Fokus dem Anwender zur Verfügung steht.

Akku, Betriebssystem und Kommunikation

Die Akkukapazität ergibt bis zu zehn Stunden Laufzeit, weshalb das Apple iPad mini 6 nur einmal am Tag aufgeladen werden muss. Mobile Navigation ist per GPS und GNSS nutzbar. Per Fingerabdrucksensor wird das Tablet entsperrt.

Die Kommunikationsstandards 3G, 4G und 5G werden beim Mobilfiunkmodell abgedeckt. Das Standardmodell hingegen unterstützt nur Bluetooth 5.0 und WLAN.

Der interne Speicher umfasst wahlweise 64 oder 256 GB und lässt sich nicht erweitern, weshalb die größere Speichervariante gewählt werden sollte. Als Betriebssystem ist iPadOS installiert worden.