Am gestrigen Abend hat Apple die dritte Developer-Beta von iOS 14.3 veröffentlicht. Bis zur finalen Version scheint es nicht mehr lange zu dauern, da man scheinbar bereits nur noch an ein paar Fehlern arbeitet.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Am vergangenen Mittwoch gegen 19 Uhr hat Apple die dritte Developer Beta von iOS 14.3 veröffentlicht. Natürlich gab es auch Updates für iPadOS, watchOS sowie tvOS. Zwischen Developer Beta 2 und 3 lagen dabei 15 Tage, was allerdings Thanksgivings in den USA geschuldet sein dürfte. Gegenüber der neuen Version konnten keine wirklichen Neuerungen festgestellt werden. Auch gibt die Buildnummer 18C5061a Aufschluss darüber, das wir uns bereits in der finalen Phase befinden.

4 / 5 ( 23 votes )