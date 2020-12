Mit der App „Darf ich das?“ stellt eine Kölner IT-Firma eine App bereit, welche über lokale Beschränkungen innerhalb des eigenen Standorts informiert. Die App ist für Android und iOS erhältlich.

Darf ich das? Eine Frage, die sich in Zeiten der COVID19-Pandemie Menschen immer wieder stellen, wenn es um Einschränkungen im täglichen Leben geht. Eine App aus Köln will nun Licht ins Dunkel bringen und informiert den Nutzer über (lokal) geltende Beschränkungen. Dabei hat dieser die Wahl zwischen dem aktuellen Standort und festen Standorten.

Was darf man eigentlich, und welche Regeln und Gesetze sind in in deiner Region gerade gültig?

Während Corona gelten in allen Bundesländern unterschiedliche Regeln, und sogar der nächste Landkreis kann schon wieder anderen Erlassen unterliegen. Im Rahmen der Covid-19 Pandemie gibt es fast täglich neue Gesetze und Verordnungen, die unseren Alltag betreffen.

Da informiert zu bleiben kann schwierig sein!

Die „Darf ich das?“-App bietet dir einen genauen Überblick über alle Verordnungen in deiner Region. Du hast die Möglichkeit, nach Orten und Themen zu filtern und siehst so alle für dich wichtigen Informationen auf einen Blick. Haben die Kinos geöffnet, darf man wieder in Bars und Restaurants? Muss man beim Einkaufen und in Bus und Bahn eine Maske tragen? „Darf ich das?“ bietet dir die Möglichkeit, konkret nach deinem Ort und den Themen zu suchen, die dich wirklich interessieren. Trenn dich von lästigen Online-Suchen und veralteten Informationen in unüberschaubaren Verordnungen und Erlassen.

Die App kann ohne Registrierung und kostenfrei genutzt werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert.

Mit „Darf ich das?“ hast du immer die aktuellste Übersicht – schnell, einfach, sicher.