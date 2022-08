Das Unternehmen Anker hat seinen neuen Bluetooth-Kopfhörer Soundcore Space Q45 vorgestellt, der mit einem Tablet, Smartphone, Notebook, Gaming Konsole und anderen Geräten drahtlos genutzt werden kann.

Der Kopfhörer hat eine aktive Geräuschunterdrückung und verfügt über einen hohen Tragekomfort.

Was bietet der Anker Soundcore Q45?

Der Anker Soundcore Q45 Bluetooth-Kopfhörer verfügt nach Angaben des Herstellers über eine sehr gute Wiedergabequalität. Per Bluetooth 5.3, kabelgebunden und mit einem Klinkenstecker kann er mit einem Gerät verbunden werden. Der Akku wird klassisch per USB-C aufgeladen und resultiert in bis zu 50 Stunden Laufzeit.

Zwei Mikrofone mit KI-Unterstützung sind verbaut worden, die eine besonders hochwertige Qualität bei Telefonaten gewährleisten sollen und LDAC-Support wird geboten. Im Handel ist der Anker Soundcore Space Q45 ab sofort für 50 Euro erhältlich.

Anker Soundcore Space A40

Die Anker Soundcore Space A40 sind die zweiten neuen Kopfhörer, die drahtlose Ohrhörer sind. Eine Akkuladung soll für maximal zehn Stunden Laufzeit reichen, wobei sie über das Ladecase aufgeladen werden können und sich dadurch die Akkulaufzeit auf bis zu 50 Stunden erhöht. Im LDAC-Modus soll die Wiedergabequalität angenehm hoch sein.

Interessierte Anwender erhalten die Anker Soundcore Space A40 für rund 100 Euro ab sofort in zahlreichen Onlineshops. Wer unterwegs gerne seine Lieblingsmusik hören oder spielen möchte ohne die anderen zu stören, der sollte sich die beiden neuen Anker Soundcore Space Kopfhörer anschauen.

