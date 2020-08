Mit dem Galaxy Tab S7 bzw. Galaxy Tab S7+ GB hat Samsung heute die bereits geleakten Flagship-Tablets vorgestellt. Ob Preis-Leistung in Ordnung geht, muss hier wohl Jeder für sich selbst entscheiden.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Zwar klingen die Namen ähnlich, doch die Unterschiede sind teils erheblich. So kommt das Tab S7 mit einem LC-Display mit 11 Zoll Diagonale und 2.560 x 1.600 Pixeln, 6 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz daher. Das Tab S7+ bietet hingegen ein AMOLED-Display mit 12,4 Zoll Diagonale und 2.800 x 1.752 Pixeln. Gemeinsam ist beiden Modellen aber eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Beim RAM und dem Speicherplatz stockt das S7+ auf 8 + 256 GByte auf. Bei beiden Tablets lässt sich die Kapazität via microSD erweitern.

Galaxy Tab 7+ optional mit 5G

Im Gegensatz zum Tab 7 bietet das Plus-Modell ebenfalls Wifi-Only-Variante, kommt auf Wunsch aber mit 5G daher. Als CPU kommt in beiden Varianten ein Qualcomm Snapdragon 865+ zum Einsatz, womit es an Leistung nicht mangeln sollte. Android 10 ist ab Werk vorinstalliert. Identisch sind die Tablets bei den Kameras und Lautsprechern: Die Hauptkamera bietet 13 + 5 Megapixel, wobei der zweite Sensor für Ultra-Weitwinkel-Fotos dient. Die Frontkamera löst jeweils mit 8 Megapixel auf. Außerdem sind Dolby-Atmos-Lautsprecher von AKG an Bord. Die Akkus weißen eine Kapazität von 8.000 bzw 10.090 mAh auf und lassen sich mit 45 Watt schnell wieder aufladen.

Das Galaxy Tab S7 ist ab dem 21. August im Handel erhältlich und wird 681 Euro kosten. Die LTE-Variante liegt bei 779 Euro. Das höherwertige Galaxy Tab S7+ kostet in der Wi-Fi-Version 954 Euro. Wer das Tablet mit 5G wünscht, der muss schon 1.149 Euro aus der Tasche zaubern. Auch dieses Tablet wird ab dem 21. August verfügbar sein. Vorbestellungen sind direkt ab heute möglich. Über das optional erhältliche Book Cover Keyboard lassen sich das Galaxy Tab S7 und das Galaxy Tab S7+ zudem fast wie ein Notebook verwenden.