Werbung auf dem Lockscreen? Kennt man von den Amazon Fire-Tablets bereit. Samsung wird sich diesem Schritt nun wohl anschließen und die Geräte der Nutzer mit Werbung bombadieren. Einen Screenshot der zeigt wie es aussieht, existiert ebenfalls bereit.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Machen wir uns nichts vor: Werbung nervt und Niemand mag sie so wirklich. Ich für meinen Teil bezahlte so zum Beispiel gerne für nützliche Inhalte. Samsung wird aber mit dem Update auf One UI 2.5 wohl Werbung auf die Lockscreens der Nutzer aufspielen. Eine offizielle Bestätigung gibt es hierzu zwar noch nicht, doch diese ist im Zweifelsfall ja schnell geschrieben.

Ob man die Werbung allerdings direkt global einführen wird, bleibt unklar. Eventuell wird man die Werbung erst in jenen Märkten ausrollen, welche grundlegend nicht von Werbung abgeneigt sind – vor allem wenn die Geräte durch diesen Schritt eventuell günstiger werden. Ob man zudem die Top-Modelle in Deutschland mit Werbung ausstatten wird, bleibt aktuell auch noch unklar. Sicher dürfte die Gunst der Nutzer durch diesen Schritt aber sinken.