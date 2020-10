Der US-Technologiekonzern Microsoft hat mit dem Surface Laptop Go ein neues Einsteiger-Tablet vorgestellt, welches nur 1,1 Kilogramm wiegt und über eine sehr gute technische Ausstattung verfügt.

Was bietet das Microsoft Surface Laptop Go?

Das Einsteiger-Tablet Microsoft Surface Laptop Go für rund 630 Euro hat ein 12,4 Zoll großes Display mit 1.536*1.024 Pixeln Auflösung, Intel Core i5-1035G1 Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB Flashspeicher verbaut. Als Alternativen stehen zwei SSD-Varianten mit 128 und 256 GB Kapazität zur Auswahl, die 780 bzw. 980 Eiro kosten werden. Ein USB-A und USB-C Port, magnetischen Surface-Connector und analoger Audio-Ausgang stehen zur Verfügung.

Das relativ preiswerte Tablet ist mit einem Fingerabdruckscanner zur Entsperrung ab der SSD-Version ausgestattet, während Microsoft auf eine IR-Webcam zur Gesichtsentsperrung verzichtete.

Preise und Verfügbarkeit

Im Handel wird das Einsteigermodell in der Farbe Silber verfügbar sein und mit der SSD-Variante sind Gold, Blau und Platin wählbar. Alle Businesskunden können das Microsoft Surface Laptop Go mit Windows 10 Pro ordern. Sie können zwischen einer Variante mit 16 GB RAM und 256 GB SSD wählen.

Die Auslieferung des Tablets soll am 20. November 2020 starten. Als Zielgruppe für das Microsoft Surface Laptop Go kommen Einsteiger, Firmenkunden und preisbewusste Anwender in Frage.

