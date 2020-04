Der chinesische Chiphersteller Unisoc hat auf Twitter berichtet, dass das neue Smartphone Lenovo A7 auf den Markt kommen wird und zur Einsteigerklasse gehört. Als CPU dient ein Unisoc SC9863A Octacore-Prozessor, wie das Unternehmen verkündete.

Was bietet das Lenovo A7?

Das Einsteiger-Smartphone Lenovo A7 verfügt laut der Google Play Console über ein 6,09 Zoll Display mit 720*1.560 Pixel Auflösung, 2 GB RAM Arbeitsspeicher, Dual-Hauptkamera und eine 5 Megapixel Frontkamera. Die verbaute Dualkamera arbeitet mit zwei Kameras, die eine Auflösung von 13 und 2 Megapixel.

Der Akku hat 4.000 Milliamperestunden Kapazität und resultiert in einer Laufzeit von bis zu einem Tag. Aufgeladen ist der Akku innerhalb weniger Stunden und damit das Lenovo A7 Einsteiger-Smartphone wieder einsatzbereit. Als Betriebssystem ist Google Android 9 Pie installiert worden.

Preis und Verfügbarkeit

Zur Zeit ist kein Termin für einen Verkaufsstart bekannt und auch nicht in welchen Ländern das Lenovo A7 gekauft werden kann. Der Preis für das Smartphone könnte bei rund 100 Euro liegen und daher für preisbewusste Anwender interessant sein.

Wer ein einfaches Smartphone für den Alltag sucht, der sollte sich das Lenovo A7 bei seiner Markteinführung mal anschauen.

The newly released #LenovoA7 smartphone is powered by UNISOC #SC9863A Octa-core chipset platform.

The A7 comes with a 6.09-inch waterdrop display, 4000 mAh high-capacity removable battery with up to 416-hour standby time, a 13MP + 2MP dual rear camera and a 5MP front camera. pic.twitter.com/2tksgEDTGf

— UNISOC (@UNISOCTech) April 9, 2020