Das kompakte Tablet CutiePi verwendet den Rasperry Pi Compute Module 3 Plus Lite Einplatinenrechner und kann derzeit auf Kickstarter erworben werden. Technisch wird eine gute Ausstattung und Akkulaufzeit geboten.

Was bietet das CutiePi Tablet?

Das CutiePi Tablet verfügt über ein acht Zoll großes IPS-Display mit 1.280*800 Pixeln, einem Rasperry Pi Compute Module 3 Plus Lite Einplatinenrechner, acht GB Flashspeicher und einer Webcam mit 5 Megapixel Auflösung. Die Akkukapazität beläuft sich auf 5.000 Milliamperestunden und dürfte in einer Laufzeit von bis zu zehn Stunden mit einer Akkuladunng resultieren.

Die zwei Kommunikationsstandard Bluetooth 4.0 und WLAN werden unterstützt. Zur Audiowiedergabe ist ein 2 Watt Lautsprecher verbaut. Per HDMI kann ein externes Display an das CutiePi Tablet angeschlossen werden. Auf einer microSD-Karte ist das Betriebssystem installiert und lassen sich Dateien speichern. Als Besonderheit bietet das Gehäuse des Tablets einen integrierten Tragegriff und macht das CutiePi sehr mobil.

Preis und Verfügbarkeit

Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter sammelte das CutiePi Tablet bisher rund 59.000 Euro ein und sind fast das Zweifache der Zielsumme von etwa 32.000 Euro. Die Kampagne endet in 42 Tagen am 14. August 2020.

Interessierte können das Tablet für 169 Euro erwerben und bekommen es im Verlauf des November geliefert.

