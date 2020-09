Die Apple Card wird bekanntlich bisher nur in den USA angeboten und hat seit ihrer Einführung dort ein starkes Wachstum vorgelegt. Bisher war keine Rede Apples eigene Kreditkarte auch außerhalb der USA anzubieten. Neue Hinweise geben nun aber Anlass zu Spekulationen.

Die Apple Card – eine von Goldman Sachs ausgegebene Mastercard – ist bisther nur in den USA erhältlich und erfreut sich dort bereits großer Beliebtheit. Bereits zur Vorstellung der Apple Card stellte sich die Frage, wann die Karte in weiteren Märkten verfügbar sein wird. Nun könnte es vielleicht noch in diesem Jahr soweit sein.

So gibt es inzwischen einen anonymen Informanten, welcher angeblich im Umfeld einer australischen Bank arbeitet. Dieser behauptet, dass die Apple Card möglicherweise mit iOS 14.1, 14.2 oder vielleicht erst 14.3 in weitere Länder kommt. Untermauert wird die Expansion von Hinweisen in Developer Beta 8 von iOS 14, wo sich Hinweise auf die Apple Card in Verbindung mit der DSGVO finden. Auch Konzernchef Cook hatte in der Vergangenheit bereits betont, das Deutschland ein interessanter Markt für die Apple Card wäre.

