Mit Google One bündelt der Suchmaschinen- und Android-Anbieter die eigenen Dienste unter einem Dach – wie Apple ebenfalls. Für Kunden mit einem 2TB-Abo hat man nun eine Neuerung angekündigt – das Google One VPN.

Mit einem besonders sicheren und verschlüsselten VPN wirb Google künftig in seinem 2TB-Modell von Google One. So sagt Google zwar selbst, man habe bereits fortschrittliche Sicherheit in die eigenen Produkte eingebaut, wolle aber mit dem VPN noch mehr Sicherheit für den Online-Verkehr des Smartphones schaffen – egal welche App oder Browser verwendet wird.

Das VPN selbst ist dabei in die Google One-App integriert. Somit kann das VPN nicht auf Drittgeräten mit iOS, macOS oder Windows nutzen. Eine Ausweitung auf die genannten Betriebssysteme soll in den kommenden Monaten erfolgen. Auch ein Launch des VPN außerhalb der USA wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Quelle: Google