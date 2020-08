Frühwarnsysteme sind nichts neues. Für zahlreiche Dinge gibt es sie bereits. Google kommt nun allerdings mit einer neuen Idee um die Ecke, die im ersten Moment vielleicht verrückt klingt, aber gerade in gefährdeten Gebieten einen Sinn ergibt. Die Rede ist von der Erkennung von Erdbeben und die Warnung der Nutzer in den betroffenen Gebieten.

In Kalifornien wird das ShakeAlert-System bereits erfolgreich zur Erkennung und Warnung eingesetzt. Dabei hat man auf über 700 Seismometer Zugriff, welche im ganzen Bundesstaat verteilt sind.

Natürlich ist es weltweit nicht ohne größere Hindernisse möglich ein entsprechendes Warnnetz aufzubauen. Hierbei greift Google aber künftig auf die Sensoren von Smartphones zurück, welche diese Funktion übernehmen können. Google greift hierbei aber nicht auf die Daten einzelner, sondern aller Nutzer zurück um verlässliche Daten zu erhalten.

Hierzu nutzt man den Beschleunigungsmesser im Smartphone, welcher Signale möglicher Erdbeben ermittelt. Erkennt das Smartphone ein potenzielles Beben, so geht ein Signal an einen Google-Server, welches auch eine ungefähre Standortangabe beinhaltet. Der Server kombiniert nun die Informationen, die er von verschiedenen Smartphones erhält, um das Erdbeben zu verifizieren.

Ist ein Gebiet betroffen, soll dies zeitnah über die Google-Suche bereitgestellt und durch Nutzer verifiziert werden können. Vorerst kommt das System aber nur in Kalifornien zum Einsatz. 2021 möchte man die Technik dann ausweiten. Je nachdem in welchem Teil man von Deutschland wohnt, könnte es also auch hier künftig ab und zu Meldungen zu einem möglichen Erdbeben kommen.

