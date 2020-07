Die Deutsche Bahn arbeitet seit geraumer Zeit an einer neuen Version des DB Navigators für Android sowie iOS. Hierfür hat man in der letzten Woche 2000 zufällig ausgewählte Kunden zum Closed-Beta-Test eingeladen. Einen ersten Blick kann man auf die künftige App bereits jetzt werfen.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

In der neuen Version des DB Navigators baut die Bahn ihre in die Jahre gekommene App endlich um und passt sie der aktuellen Zeit an. So wird die App vor allem endlich komplett nativ laufen und nicht mehr in Teilen auf die mobile Webseite der Bahn zurückgreifen.

Beginnend ab dem 29. Juni 2020 werden zunächst 2.000 Kunden per E-Mail eingeladen an dem Beta-Test der Buchungs-App „Next DB Navigator“ teilzunehmen. Sie erhalten frühestens ab dem 01. Juli 2020 die Möglichkeit, die Buchung ihrer Fahrkarten und Reservierungen über die Buchungs-App „Next DB Navigator“ als Tester durchführen zu können. […] Im Laufe des Testzeitraums […] wird die Anzahl der Test-Personen durch die Einladung weiterer Kunden kontinuierlich erweitert. Die Einladung erhalten bahn.de Newsletter-Abonnenten, die mindestens 18 Jahre alt sind, ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz und keine Werbesperre erteilt haben. Die Auswahl des berechtigten Personenkreises erfolgt nach dem Zufallsprinzip.