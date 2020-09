Apple hat schon zum zweiten Mal in Folge abweichend vom üblichen Dienstag eine Developer Beta von iOS 14 veröffentlicht. Beta 8 dürfte vermutlich auch eine oder gar die letzte Version vor der Golden Master sein.

Große Änderungen wird es ab sofort nicht mehr geben – nur noch kleinere Bugfixes. Dies zeigt sich auch an der Downloadgröße von 80 bis 110 MB – je nach Gerät. Was genau gefixt wurde, ist aktuell noch unklar. Das Update selbst kann wie immer Over-the-Air bezogen werden.

Mit dem GM-Build von iOS 14 ist aller Voraussicht nach im Anschluss an das Apple Event zu rechnen – zumindest wenn man an die Vorjahre denkt. Der finale Release für alle Nutzer erfolgt dann in der Regel eine Woche nach der Golden Master.

