Neben der Public Beta von iOS 14 bzw iPadOS 14 gibt es für Entwickler ab sofort auch die Golden Master-Builds vom kommenden iOS 13.6-Update. Damit wird das iPhone unter anderem zum digitalen Autoschlüssel.

Ab sofort gibt es für registrierte Entwickler das in der kommenden Woche erscheinende iOS 13.6-Update. Damit macht Apple das iPhone unter anderem zum digitalen Autoschlüssel. Als erster Hersteller bietet BMW für neue Modelle die Nutzung von CarKey an. Im Rahmen der WWDC 2020 zeigte Apple das Feature dann auch offiziell. Wie im Video gezeigt, kann der digitale Autoschlüssel bequem mit Freunden per iMessage geteilt werden.

Mit iOS 13.6 Updates besser planen

Bisher war es zwar möglich Updates automatisch über Nacht installieren zu lassen, downloaden musste es der Nutzer allerdings immer noch selbst. Mit iOS 13.6 lassen sich Updates nun zudem selbstständig herunterladen. Die entsprechende Option findet sich in den Update-Einstellungen.

In Health-App können Krankheitssymptome hinterlegt werden

Weitere Änderungen erhält die Health-App. Dort können Nutzer künftig gesundheitliche Beschwerden hinterlegen. Zur Auswahl stehen unter anderem Bauchschmerzen, Husten, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Zudem kann ein Schweregrad inklusive Datum und Tageszeit angegeben werden. Auf Wunsch können die Daten anonymisiert mit Drittanbieterdiensten sowie Studien geteilt werden.

