Bisher sind physische Zahlungen per Apple Pay nur mit NFC an einem POS möglich. Mit iOS 14 wird Apple wohl zusätzlich die Zahlung per QR-Code einführen.

In der zweiten Developer Beta von iOS 14 wurden nun Hinweise auf eine neue Zahlungsmethode für Apple Pay gefunden. Dabei geht es konkret um die Zahlungsabwicklung per QR-Code. Ob die neue Methode dabei auch im stationären Handel Anwendung finden oder nur auf die Bezahlung von Rechnungen angewendet werden kann, ist derzeit noch unklar. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Zahlung dann über die in Wallet hinterlegten Credit- oder Debitkarte abgerechnet wird.

Keine Ankündigung im Rahmen der WWDC 2020

Unklar ist, wann Apple das neue Feature offiziell ankündigen wird. Im Rahmen der WWDC 2020 wurde davon zumindest noch nicht gesprochen. Es ist auch gut möglich, dass die neue Zahlungsmethode erst in einer späteren Version von iOS 14 für die breite Masse verfügbar ist.

Quelle: 9TO5Mac

