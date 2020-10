Im Rahmen der Veröffentlichungen von Apples Quartalszahlen gab CFO Luca Maestri nun auch endlich den Starttermin für Apple One bekannt. Dieser soll bereits am 30. Oktober – also morgen starten. In Deutschland wird man allerdings nur zwei der möglichen drei Abo-Modelle nutzen können.

Mit Apple One will der US-Gigant die eigenen Dienste nun in einem Gesamtabo bündeln, wie es Google bereits tut. Im Basismodell für 14,99 Euro sind Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade sowie 50 Gigabyte iCloud-Speicher inkludiert. Für 19,95 Euro bietet man das selbe Paket, allerdings mit 200 statt nur 50 GB iCloud-Speicher an. Zusätzlich lässt sich das mittlere Abo auch mit bis zu 5 Familienmitgliedern teilen.

Apple CFO Luca Maestri told @emilychangtv that Apple One is launching tomorrow and Fitness+ is launching this quarter. — Mark Gurman (@markgurman) October 29, 2020

Das „Apple One Individual“-Paket bietet eine Ersparnis von 6 Euro pro Monat, während das Family-Paket eine Ersparnis von 8 Euro pro Monat beschert. Die Einsparungen errechnen sich dabei aus den monatlichen Standardpreisen der einzelnen Dienste. Das Premier-Paket fällt in Deutschland aufgrund der Nichtverfügbarkeit von News+ sowie Fitness+ erst einmal weg.

