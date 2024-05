Xiaomi Redmi Pad SE preiswert im Aldi Onlineshop

Die Discounterkette Aldi offeriert in ihrem Onljnshop derzeit das kompakte Tablet Xiaomi Redmi Pad SE für 159,00 Euro.

Auf technischer Seite wird ein 11 Zoll großes HD-Display, Dolby Atmos Audio und ein schneller Qualcomm Snapdragon 680 Prozessor geboten.

Ausstattung Xiaomi Redmi Pad SE

Das Xiaomi Redmi Pad SE verfügt über ein 11 Zoll großes Full HD IPS-Display mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung, 400 Nits Helligkeit und 90 Hertz Bildwiederholrate für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte. Das Gehäuse bietet ein Metall-Unibody-Design.

Ein Qualcomm Snapdragon 680 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 4 GB RAM als Rechenwerk in dem schlanken Tablet. Der interne Speicher umfasst 128 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Als Betriebssystem ist Android installiert worden.

Akku, Kamera und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 8.000 Milliamperestunden und ergibt bis zu zehn Stunden Laufzeit mit einer vollen Aufladung.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 8 MP Hauptkamera verbaut und für Videoanrufe oder Selfies steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Von den vier Lautsprechern wird Dolby Atmos für eine klare Audioausgabe unterstützt.

Interessierte Anwender können das Xiaomi Redmi Pad SE für 159,00 Euro in der Farbe Graphite Gray erwerben. Basierend auf seiner Ausstattung ist das Tablet für alle Anwender empfehlenswert, die unterwegs arbeiten, surfen oder Streaming nutzen wollen.