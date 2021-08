Das Pforzheimer Unternehmen WEROCK Technologies GmbH hat mit dem Rocktab U210 jetzt sein neues vollrobustes Outdoor-Tablet mit kompakten Gehäuse, schneller CPU und Microsoft Windows 11 Kompatabilität vorgestellt.

' +' ' +'' +' '); //}

Entwickelt wurde es für den Einsatz in der Logistik, Automobilbereich, Verteidigung, Versorgung, öffentliche Sicherheit und Transport.

Ausstattung WEROCK Rocktab U210

Das WEROCK Rocktab U210 Outdoor-Tablet wiegt 996 Gramm und besteht aus einem kompakten robusten Gehäuse, welches die strengen Militärstandards erfüllt, weshalb es gegenüber Staub, Wasser, Stöße und Stürze geschützt ist. Zwischen den Betriebssystemen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Professional und Ubuntu 20.04 Linux kann gewählt werden. Für das nächste Betriebssystem Windows 11 ist das Tablet ebenfalls geeignet.

Das 10,1 Zoll große Full HD Display bietet bis zu 800 Nits Leuchtkraft und erlaubt damit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute Lesbarkeit der Bildschirminhalte. Der Touchscreen wurde aus verstärkten Glas hergestellt, unterstützt Gestensteuerung und kann Unterschriften mit hoher Präzision erfassen. Zur Bedienung ist ein Digitizer-Stift optional verfügbar. Im Regen und mit Handschuhen ist das Tablet ebenfalls bedienbar.

Prozessor, Arbeitsspeicher und Co.

Als CPU dient ein Intel Celeron Quadcore-Prozessor mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher und der interne Speicher beläuft sich auf 128 GB. Per microSD-Karte ist der Speicher erweiterbar. Im Kommunikationsbereich werden WLAN, Bluetooth 5.2 und LTE unterstützt. Mobile Navigation steht einem per GPS zur Verfügung.

Die Akkukapazität mit 38 Kilowattstunden ist per Hot-Swap im laufenden Betrieb austauschbar und bietet bis zu zehn Stunden Laufzeit mit einer vollen Akkuladung. Der leere Akku wird mit dem beiliegenden 65 Watt Netzteil schnell aufgeladen.

Das Rocktab U210 ist ab sofort bestellbar, genauso wie die Modelle Rocktab U212 und Rocktab U214. Alle drei Outdoor-Tablets sind vielseitig einsetzbar.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram