Weltweiter Tablet-Markt im Jahr 2023 massiv eingestürzt

Nach den Zahlen der Marktforschungsgesellschaft IDC sind die weltweiten Auslieferungen von Tablets im Jahr 2023 auf die schwächste Anzahl seit 13 Jahren gesunken.

Gegenüber dem Jahr 2022 belief sich der Einbruch auf 20,5 Prozent und erreichte 128,5 Millionen Tablets. Apple konnte seine Spitzenposition mit seinem iPad als Marktführer verteidigen.

Was sagen die Zahlen zum Tablet-Markt 2023?

Im Kalenderjahr 2023 wurden 128,5 Millionen Tablets rund um den Erdball ausgeliefert und sind 20,5 Prozent weniger als 2022, wie die Marktforschungsfirma IDC in ihrem aktuellen „Worldwide Quarterly Personal Computing Device Trackers“-Bericht erklärten.

Das vierte Quartal 2023 zählte im Jahresvergleich einen Rückgang von 17,4 Prozent auf 36,8 Millionen Einheiten. Laut dem Senior Research Analyst beim IDC Mobility and Consumer Device Trackers wird 2024 voraussichtlich einige Erholungsmöglichkeiten zeigen, falls das Jahr wirtschaftlich solider wird. Die technologischen Fortschritte rund um die KI werden sich seinen Worten nach in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich stärker auf den PC und das Smartphone konzentrieren, doch Tablets werden zunehmend Teil dieser Entwicklung werden.

Apple bleibt Marktführer

Als Marktführer konnte Apple seinen Spitzenplatz mit 48,5 Millionen ausgelieferten Tablets und 37,8 Prozent Marktanteil verteidigen, auch wenn das Wachstum mit minus 19,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2022 einen starken Absatzrückgang verbuchte.

Der südkoreanische Konzern Samsung belegte mit 20,4 Prozent Marktanteil und 26,2 Millionen Tablet-Auslieferungen den zweiten Platz, gefolgt von Lenovo mit 7,2 Prozent Marktanteil und 9,3 Millionen Tablets.

Auf den vierten Platz landete Huawei mit 6,8 Prozent Marktanteil und Amazon belegte mit 4,2 Prozent Marktanteil den letzten Platz. Die übrigen Hersteller erreichten 23,6 Prozent Marktanteil und konnten 30,3 Millionen Tablets ausliefern.