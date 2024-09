Weltweit erstes zweifach faltbares Tablet Huawei Mate XT feiert Premiere

In China ist ab sofort das weltweit erste zweifach faltbare Tablet Huawei Mate X zu stolzen Preisen erhältlich.

Kapitalkräftige Käufer können sich über eine topmoderne Ausstattung, Periskop-Telekamera und schnellen Prozessor freuen.

Was bietet das Huawei Mate XT?

Das neue Huawei Mate XT zählt über drei Millionen Reservierungen und bedeutet eine enorme Nachfrage nach dem weltweit ersten doppelt faltbaren Tablet. In den Farben Schwarz und Rot ist es erhältlich.

Das flexible LTPO-OLED-Display kann auf bis zu 10,2 Zoll ausgeklappt werden und bietet in diesem Zustand eine Auflösung von 2.232*3.184 Pixeln in Kombination mit 240 Hertz Bildwiederholrate.

Zur Hälfte ausgeklappt auf 7,9 Zoll werden 2.232*2.048 Pixel Auflösung geboten und vollständig zusammengeklappt steht einem ein 6,4 Zoll großes Smartphone mit 2.232*1.008 Pixel Auflösung bereit. Als Tablet ist es mit rund 298 Gramm ein Leichtgewicht.

Kamera, Prozessor und Co.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 12 MP Periskop-Telefotokamera mit 5,5-fachen optischen Zoom, Bildstabilisator und einem 50-fachen Digitalzoom verbaut. Die 50 MP Hauptkamera hat eine variable Blende und wird durch eine 12 MP Ultraweitwinkelkamera unterstützt. Selfies und Videoanrufe lassen sich mit der 8 MP Frontkamera realisieren.

Die Akkukapazität in dem Tri-Fodable Huawei Mate XT beläuft sich auf 5.600 Milliamperestunden. Der Akku wird mit bis zu 66 Watt per USB-C aufgeladen. Welcher Prozessor in dem Tablet arbeitet ist nicht genau bekannt, weil das Datenblatt darüber keine Auskunft erteilt.

Das Huawei Mate XT mit 16 GB RAM und 256 GB Speicher kostet umgerechnet rund 2.550 Euro und für die zweite Variante mit 1 TB werden sogar über 3.050 Euro fällig. Ein internationaler Launch des Tri-Fodable Tablet scheint derzeit eher unwahrscheinlich zu sein, vor allem wegen dem sehr stolzen Verkaufspreis.