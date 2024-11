Wasserfestes Rugged-Tablet The Nomad auf Kickstarter ein Hit

Auf Kickstarter konnte das Rugged-Tablet The Nomad bislang über 90.000 Euro einsammeln und sein Finanzierungsziel bereits um das Zehnfache übertreffen.

Das Tablet bietet vier Lautsprecher, ist wasserfest, kann als Duschradio und im Auto eingesetzt werden.

Vielseitiges Rugged-Tablet The Nomad

Das Rugged-Tablet The Nomad vereint ein wasserfestes Tablet, mobiles Carplay-System und ein portables Lautsprechersystem in sich.

In einer Duschhalterung kann es befestigt und leicht gelöst werden. Mit einer Riemenhalterung wird das Multifunktions-Tablet an festen Objekten wie einem Baum, Geländer oder Pfosten befestigt, um freihändig zum Beispiel Videos schauen zu können.

Der integrierte Ständer ermöglicht eine Aufstellung auf Tischen oder Arbeitsplatten und mit dem Becherhalter passt das Tablet als Reisebegleiter optimal ins Auto.

Ausstattung

Das verbaute 8 Zoll große Farbdisplay in The Nomad bietet 1.200 Nits Helligkeit, Kratzschutz und eine Blendschutz-Beschichtung, weshalb die Bildschirminhaltea auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar bleiben.

Die Akkukapazität resultiert in bis zu 10 Stunden Videowiedergabe und maximal 40 Stunden Musikwiedergabe. Der Akku wird magnetisch per USB-C aufgeladen und zugleich kann das Smartphone mit Energie versorgt werden.

Vier Lautsprecher sorgen für immersives Audio und reichhaltige Klangqualität in jeder Umgebung. Ein Qualcomm Snapdragon 662 Octacore-Prozessor arbeitet als zentrale Recheneinheit in dem Rugged-Tablet. Als Betriebssystem ist Android installiert worden, weshalb der Google Play Store mit seinen Millionen Apps zur Verfügung steht.

Im Rahmen der laufenden Crowdfunding-Kampagne ist The Nomad für nur 229 Euro erhältlich und wird ab Februar 2025 an die Käufer ausgeliefert.