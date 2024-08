Wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher Xiaomi Sound Pocket erschienen

In Deutschland ist ab sofort der neue kompakte wasserdichte Bluetooth-Lautsprecher Xiaomi Sound Pocket für 14,99 Euro erhältlich und bietet bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit.

Per Bluetooth kann er mit einem Tablet verbunden werden und verwandelt es damit eine praktische Musikbox für unterwegs.

Ausstattung Xiaomi Sound Pocket

Der Xiaomi Sound Pocket Bluetooth-Lautsprecher wiegt etwa 200 Gramm und ist rund 9 cm klein, weshalb er in alle Taschen passt und ein kompakter Begleiter für den Alltag ist.

Die Ausgangsleistung des verbauten Lautsprechers und Subwoofer liegt nach Herstellerangaben bei 5 W, wobei der Frequenzbereich 100 Hertz bis 20 Kilohertz abgedeckt wird.

Wasserdichtes Gehäuse

Integriert ist der Xiaomi Sound Pocket Lautsprecher in einem wasserdichten und staubdichten Gehäuse, weil eine IP67-Zertifizierung besteht. Am Strand, See oder bei Regen ist der Lautsprecher daher sicher einsetzbar.

Drahtlos kann er mit einem zweiten gleichen Lautsprechermodell gekoppelt werden und verwandelt es in einem TWS-Stereopaar.

Der Lithium-Ionen-Akku hat 1.000 Milliamperestunden Kapazität und resultiert in bis zu 10 Stunden Laufzeit. Nach drei Stunden ist der Lautsprecher wieder vollständig aufgeladen. Das praktische Gummi-Trageband im leuchtenden Orange ermöglicht ein einfaches Tragen des Lautsprechers. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem intelligenten Lautstärkeausgleich, dynamischer Tieftöner-Erweiterung und dynamischen Gleichgewicht für eine gute Klangqualität.

Direkt bei Xiaomi ist der Xiaomi Sound Pocket Bluetooth-Lautsprecher für nur 14,99 Euro erhältlich.