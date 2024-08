Ultraflaches Tablet Hannspree HannsNote 2 startet in Deutschland

Das neue ultraflache Tablet Hannspree HannsNote 2 ist ab sofort für 329 Euro in Deutschland erhältlich.

Die Zielgruppe sind Anwender, die unterwegs gerne E-Books lesen.

Was bietet das Hannspree HannsNote 2?

Das Hannspree HannsNote 2 befindet sich in einem nur 4,9 mm dicken und 350 Gramm leichten Gehäuse. Beim verbauten 10 Zoll großen ecoVision Paper Display wird mit 1.200*1.600 Pixeln Auflösung, 200 PPI Pixeldichte, 60 Hertz Bildwiederholfrequenz, 16,7 Millionen Farben und ohne blaues Licht gearbeitet, weshalb es augenschonend ist. Die Bildschirminhalte auf dem Tablet sind nach Herstellerangaben auch bei hellem Sonnenlicht gut ablesbar. Auf der Gehäusevorderseite ist eine 2 MP Frontkamera verbaut worden.

Ein Rockchip RK3566 Quadcore-Prozessor dient in Kombination mit 4 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem HannsNote 2. Der interne Speicher beträgt 64 GB, der erweitert werden kann und ein USB-OTG unterstützt, weshalb der Anschluss externer Speichermedien möglich ist.

Akku und Kommunikation

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.0 und WLAN unterstützt. Die Akkukapazität liegt bei 2.200 Milliamperestunden, was in bis zu 4,5 Stunden Laufzeit beim eBook-Lesen und 2,5 bis 3,0 Stunden bei Videowiedergabe resultiert. Per USB-C wird der Akku wieder vollständig aufgeladen.

Die eBook-Formate DF, EPUB, TXT, CHM, RTF, PRC, HTML, PDB, JPG, PNG, BMP, TIFF werden unterstützt. Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden und daher laufen auch Android-Apps aus dem Play Store auf dem Tablet.

Im Handel kann das Hannspree HannsNote 2 für 329,00 Euro in der Farbe Schwarz erworben werden.