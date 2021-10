Das neue Top-Tablet Teclast T40 Plus kann im CECT-Shop mit einem satten Rabatt für umgerechnet weniger als 229 Euro erworben werden und entspricht einer guten Ersparnis im Vergleich zum unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers.

Die Käufer profitieren von einer erstklassigen Ausstattung und soliden Akkulaufzeit.

Was bietet das Teclast T40 Plus?

Das Teclast T40 Plus verfügt über ein 10,4 Zoll großes Farbdisplay mit 2.000*1.200 Pixel Auflösung und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Bei der CPU handelt es sich um einen leistungsstarken Unisoc Tiger T618 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM und einem Mali G52 MP2 GPU Grafikchipsatz.

Der interne Speicher umfasst 128 GB und ist mit einer microSD-Karte um maximal 512 GB erweiterbar. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität beläuft sich auf 6.600 Milliamperestunden und resultiert in rund zehn Stunden Laufzeit. Innerhalb weniger Stunden ist der Akku wieder vollständig aufgeladen und das Teclast T40 Plus wieder einsatzbereit.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth, 4G und WLAN unterstützt. Mobile Navigation steht einem per GPS zur Verfügung. Als Betriebssystem ist Google Android 11 auf dem Tablet installiert worden.

Zum Teclast T40 Plus sind optional eine Hülle und Tastatur erhältlich. Die Tastatur verwandelt das Tablet in kleines Notebook.

