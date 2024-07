Tablet VALE V12E LTE-8128 für Preisbewusste im Netto Onlineshop

Im Netto Onlineshop ist das Tablet VALE V12E LTE-8128 für 179,99 Euro erhältlich und richtet sich mit seiner Ausstattung an preisbewusste Anwender.

Das Tablet verfügt über LTE und ist somit auch unterwegs vielseitig einsetzbar.

Ausstattung VALE V12E LTE-8128

Das Tablet VALE V12E LTE-8128 bietet ein 12 Zoll großes WUXGA-Display mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung und Incell Touch für eine schnelle Reaktion bei Toucheingaben. Für das Gehäuse wurde eine dunkelgraue Aluminiumlegierung gewählt.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 8 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Webcam bereit. Ein Unisoc T616 Octacore-Prozessor arbeitet in Kombination mit 8 GB RAM in dem Tablet, der von einer Grafikkarte unterstützt wird. Bei 30,4 Wattstunden Kapazität resultiert eine Akkuladung in bis zu zehn Stunden Laufzeit.

Akku und Kommunikation

Der interne Speicher beträgt 128 GB, der mit einer MicroSD-Karte erweitert werden kann. Von dem VALE V12E LTE-8128 werden die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.0, WLAN und LTE geboten, weshalb das Tablet mobil überall eingesetzt werden kann. Der Anschlussbereich umfasst ein USB-C Port und einen Kombo-Karteneinschub.

Die vier Lautsprecher gewährleisten einen optimalen Klang und das Mikrofon leistet in Zusammenarbeit mit der Webcam eine gute Arbeit bei Videochats. Als Betriebssystem ist Android 13 installiert worden.

Die Käufer erhalten mit dem VALE V12 LTE Tablet ein Netzteil, Reinigungstuch, Kurzanleitung und Karteneinschuböffner. Basierend auf seiner Ausstattung werden vor allem Nutzer angesprochen, die ein günstiges Tablet für den Alltag, Freizeit oder Beruf suchen.