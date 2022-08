Das neue Mittelklasse-Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ist aktuell im Handel für unter 300 Euro erhältlich und verfügt über eine Topausstattung.

Die Zielgruppe sind preisbewusste Anwender, die ein Smartphone mit erstklassiger Aussstattung als Daily Driver für den Alltag suchen.

Was bietet das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Auf dem verbauten 6,67 Zoll großen AMOLED FHD+ Display wird eine Auflösung von 2.400*1.080 Pixeln mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine messerscharfe Darstellung der Inhalte geboten. Ein Qualcomm Snapdragon 695 5G dient in Kombination mit 6 GB RAM und einem Adreno 619 Grafikchipsatz als zentrales Rechenwerk in dem Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Mittelklasse-Smartphone.

Der interne Speicher umfasst 128 GB und ist mit einer Speicherkarte leicht auf 1 TB erweiterbar. Die Sensorphalanx setzt sich aus einem Helligkeitssensor, Gyroskop, E-Kompass, DRM Widevine L1, IR-Blaster, Fingerabdrucksensor und einem Näherungssensor zusammen.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 5.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu einem Tag Laufzeit. Per Quick Charge kann der Akku innerhalb kurzer Zeit schnell vollständig aufgeladen werden. Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.1, 2G, 3G, 4G, 5G, WLAN und LTE werden unterstützt.

Die Hauptkamera arbeitet mit beeindruckenden 108 MP Auflösung, begleitet von einer 8 MP Ultraweitwinkelkamera und einer 2 MP Makrokamera. Für Selfies und Videoanrufe steht eine 16 MP Frontkamera bereit. Google Android 11 ist als Betriebssystem installiert worden.

Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ist momentan für weniger als 300 Euro im Handel zu erwerben und bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für Anwender, die unterwegs gerne fotografieren wollen.

