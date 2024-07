Redmi Pad Pro 5G global gelauncht

Auf der internationalen Website von Xiaomi ist das neue 5G-Tablet Redmi Pad Pro 5G bereits gelistet und aus diesem Grund steht der weltweite Verkaufsstart offenbar kurz bevor.

Das Tablet wartet technisch mit einer sehr guten Ausstattung auf.

Ausstattung Redmi Pad Pro 5G

Das Xiaomi Redmi Pad Pro 5G verfügt über ein 12,1 Zoll großes LCD-Farbdisplay mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung, 120 Hertz AdaptiveSync Bildwiederholfrequenz und 600 Nits Helligkeit mit Dolby Vision Unterstützung.

Ein Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit auf dem Tablet. Der interne Speicher beträgt 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität umfasst 10.000 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit und der Akku wird mit 33 W schnell wieder aufgeladen. Auf der Gehäuserückseite ist eine 8 MP Hauptkamera verbaut und die Frontkamera für Videoanrufe bietet die gleiche Auflösung.

Im Kommunikationsbereich werden Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0 und 5G unterstützt, weshalb das Tablet vielseitig einsetzbar ist. Beim Betriebssystem handelt es sich um HyperOS. Optional sind ein Stylus und Tastaturhülle als Zubehör erhältlich.

Zu welchen Preis das Redmi Pad Pro 5G in Europa erworben werden kann ist nicht bekannt, doch in China ist das Tablet für umgerechnet weniger als 260 Euro verfügbar und deshalb dürfte es in Deutschland nur wenig mehr kosten.