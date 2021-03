Das Unternehmen Realme hat jetzt die Realme 8-Serie angekündigt, die eine 108 MP Kamera und neue Fotofunktionen bietet.

Die Modellreihe richtet sich an anspruchsvolle Anwender, die gerne unterwegs fototgrafieren und Videos aufnehmen wollen.

Was bietet die Realme 8-Serie?

Das Realm 8 Pro hat einen Samsung 108 MP Bildsensor HM2 mit 12.000*9.000 Pixeln Auflösung verbaut, deren Einzelpixel eine höhere Lichtausbeute aufweisen und für eine erheblich verbesserte Bildqualität sorgen. Die Kamera unterstützt 9-in-1 Pixel Binning, ISOCELL Plus und Smart-ISO, womit selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch Fotos in guter Qualität aufgenommen werden können.

Der Anwender profitiert von einer ausgewogenen Gesamtbelichtung, scharfen Details und lebendigen Farben in jedem Bildbereich, die selbst beim Zoomen bestehen bleiben. Auf Basis des topmodernen 108 MP Bildsensors wurden Optimierungen und Anpassungen für die Realme 8-Serie vorgenommen.

Ein dreifacher Zoom wird durch die In-Sensor-Zoom-Technologie geboten, wodurch sich acht 12 MP Fotos in schneller Folge aufgenommen und mit einem Algorithmus kombiniert werden können. Als Ergebnis erhält der Nutzer ein kristallklares und vergrößertes Bild, dass nach Herstellerangaben schärfer als einige einzelne Teleobjektive ist.

Tilt-Fotografie, Astrofotografie und Portraitmodus

Der intelligente Algorithmus der Realme 8-Modellreihe ermöglicht eine Tilt-Shift-Fotografie, bei der Teile eines Motivs in Miniaturwelten verwandelt werden. Die Form, Unschärfe und andere Details sind anpassbar.

Der Sternenmodus wurde überarbeitet und erlaubt Aufnahmen des Sternenhimmels in einem Zeitraffervideo auf dem Realme 8 Smartphone. Im Portraitmodus bestehend aus Neon Portrait, AI Color Portrait und Dynamic Bokeh Portrait lassen sich Menschen perfekt in Szene setzen.

Wann und zu welchen Preis die Realme 8 Modellreihe auf den Markt kommen wird, darüber sind derzeit noch keine Informationen bekannt.

