Das neue Tablet Doogee T20 kann für den produktiven Einsatz eingesetzt werden, wofür eine per Magnet anschließbare Tastatur und Stylus mit Druckstufen zur Verfügung steht.

Technisch wird eine gute Ausstattung geboten. Ab dem 22. Dezember 2022 kommt es für anfangs 150 Euro in den Handel.

Was bietet das Doogee T20?

Beim verbauten 10,4 Zoll großen Farbdisplay wird mit 1.200*2.000 Pixeln Auflösung gearbeitet und als CPU dient ein Unisoc T616 Octaocore-Prozessor, dessen acht Kerne von 8 GB RAM unterstützt werden.

Auf der Gehäusevorderseite befindet sich eine 8 MP Frontkamera und die Hauptkamera hat 16 MP Auflösung. Der interne Speicher umfasst 256 GB und ist mit einer Speicherkarte leicht um bis zu 1 TB erweiterbar.

Akku, Tastatur und Stylus

Die Akkukapazität liegt bei 8.300 Milliamperestunden und resultiert in acht bis zehn Stunden Laufzeit in Abhängigkeit vom Nutzungsverhalten. Per USB-C lässt sich der Akku mit bis zu 18 Watt schnell aufladen.

Eine Tastatur kann magnetisch an das Doogee T20 angeschlossen werden und verwandelt das Tablet in ein kompaktes Notebook. Der Stylus arbeitet mit 2.048 Druckstufen und kann zum Zeichnen, Malen, Skizzieren oder dem Schreiben von Notizen verwendet werden. Per Bluetooth ist auch der Anschluss einer Maus möglich. Als Betriebssystem wurde Android 12 installiert.

Zwei Tage vor Heiligabend startet der Verkauf des Doogee T20 für zeitweise günstige 150 Euro. Die Zielgruppe sind vor allem Nutzer, die unterwegs gerne mobil arbeiten, zeichnen, schreiben oder Multimedia nutzen wollen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram