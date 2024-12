Outdoor-Tablet Oukitel RT9 im deutschen Handel

In Deutschland ist das neue Rugged-Tablet Oukitel RT9 seit Dienstag für rund 240 Euro erhältlich.

Das Tablet bietet ein wasserdichtes und sturzsicheres Gehäuse.

Ausstattung Oukitel RT9

Das verbaute 10,1 Zoll große IPS-Display des neuen Oukitel RT9 arbeitet mit 800*1.280 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 16 MP Hauptkamera, während für Selfies oder Videoanrufe eine Frontkamera mit gleicher Auflösung zur Verfügung steht.

Ein Unisoc Tiger T606 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 6 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der über eine microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden kann.

Akkulaufzeit

Die Akkukapazität des Rugged-Tablet Oukitel RT9 liegt bei 11.000 Milliamperestunden, was in 30 Stunden Musiklaufzeit, 9 Stunden Videospielzeit, 11 Stunden Gaming und 48 Stunden Anrufdauer. Der Akku wird mit dem 18W starken Ladegerät in 210 Minuten vollständig aufgeladen.

Als Betriebssystem ist Android 14 auf dem Tablet installiert worden. Die strengen Standards IP68, IP69K und MIL-STD-810H werden erfüllt, weshalb es gegenüber Wasser, Staub und Stürzen geschützt ist.

Im Kommunikationsbereich werden LTE, WLAN und Bluetooth unterstützt. Abgerundet wurde die Ausstattung mit zwei Lautsprechern und einem Tragegriff.

In Deutschland ist Oukitel RT9 für umgerechnet rund 240 Euro im Onlineshop erhältlich. Die Zielgruppe sind Anwender, die ein robustes wasserdichtes und sturzsicheres Tablet für den Alltag, Beruf und Freizeit suchen.