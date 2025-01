Outdoor-Tablet Cubot KingKong 2 feiert Premiere

Das neue Outdoor-Tablet Cubot KingKong 2 wurde jetzt vorgestellt, bietet einen starken Akku und MediaTek Helio G99 Octacore-Chip.

Im Handel kann das Tablet ab sofort für rund 290 Euro erworben werden.

Ausstattung Cubot KingKong 2

Das verbaute 11 Zoll große IPS-Display des Cubot KingKong 2 arbeitet mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung aller Inhalte. Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Outdoor-Tablet.

Das Gehäuse ist gegenüber Staub, Wasser, Stürzen und Stößen geschützt, weil das Tablet eine IP68-Zertifizierung hat. Rund 1,05 Kilogramm wiegt das Modell, während das Vorgängermodell Cubot KingKong nur rund 800 Gramm Gewicht auf die Waage brachte.

Kamera, Akku und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 20.400 Milliamperestunden und resultiert im Bereitschaftsmodus in mehr als 100 Tagen Laufzeit. Der Akku wird mit 33 Watt per USB-C schnell aufgeladen.

Auf der Gehäusevorderseite befindet sich eine 32 MP Frontkamera für Videoanrufe oder Selfies. Die Hauptkamera arbeitet mit 64 MP Auflösung und Autofokus. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.2, WiFi 5, LTE und GPS unterstützt.

Der DualSIM-Slot ermöglicht die Nutzung mit zwei SIM-Karten. Als Betriebssystem ist Android 14 installiert worden. Der interne Speicher beträgt 256 GB, der mit einer MicroSD-Karte erweitert werden kann.

Das nagelneue Cubot KingKong 2 ist für rund 290 Euro per Importshops erhältlich.