Das neue Outdoor-Smartphone Gigaset GX6 ist ab dem 29. September 2022 für 579 Euro in der Farbe Titanium Grey erhältlich. Im Oktober kann es in der zweiten Farbe Titanium Black erworben werden.

Die Käufer erhalten ein robustes Smartphone als Gegenleistung.

Was bietet das Gigaset GX6?

Das Gigaset GX6 verfügt über ein 6,6 Zoll großes FHD Plus Display mit 550 Nits Helligkeit und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Per Fingerabdrucksensor kann das Smartphone entsperrt werden. Ein MediaTek Dimensity 900 5G Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM arbeitet als zentrale Recheneinheit in dem Smartphone, der interne Flashspeicher beläuft sich auf 128 GB und lässt sich mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern.

Die Dualkamera auf der Gehäuserückseite besteht aus einer 50 MP Hauptkamera und einer 2 MP Makrokamera. Selfies und Videoanrufe werden mit einer 16 MP Frontkamera realisiert. Die Akkukapazität umfasst 5.000 Milliamperestunden und ergibt Herstellerangaben zufolge etwa einen Tag Laufzeit. Der Akku ist in kurzer Zeit schnell aufgeladen und ein einzeln erhältlicher Wechselakku ist verfügbar.

Robustes Outdoor-Smartphone

Von dem robusten Gehäuse werden die strengen Standards IP68 und MIL-STD-810H erfüllt, wodurch das Gigaset GX6 eine Wasserdichtigkeit aufweist, Stürze überlebt, gegenüber Staub, Nässe und Temperaturveränderungen geschützt ist. Das Corning Gorilla Glass bewahrt das Display vor Kratzern.

Als Betriebssystem läuft Google Android 12 auf dem Outdoor-Smartphone, wobei Gigaset den Nutzern ein Update bis Version 14 und fünf Jahre Sicherheitsupdates gewährleistet.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram