Das Oberklasse-Tablet Samsung Galaxy Tab S7 T970N kann im Lidl Onlineshop derzeit für 979 Euro bestellt werden und bietet eine erstklassige Ausstattung für anspruchsvolle Anwender.

Ausstattung Samsung Galaxy Tab S7 T970N

Das Gehäuse des Samsung Galaxy Tab S7 T970N besteht aus Aluminium und Kunststoff. Beim verbauten 12,4 Zoll großen Super AMOLED-Display wird mit einer hohen Auflösung von 1752*2800 Pixeln und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet.

Bedient werden kann das Oberklasse-Tablet mit den Fingern, einem multifunktionalen S Pen und einer Bluetooth-Tastatur. Als Prozessor dient ein Qualcomm Snapdragon 865 Plus mit 8 GB RAM Arbeitsspeicher, der die acht Kerne der CPU unterstützt.

Die Gehäuserückseite hat eine Dualkamera mit 13 MP Hauptsensor und 5 MP Kamera verbaut. Selfies und Videotelefonate werden mit der 8 MP Frontkamera geführt. Google Android 10 ist als Betriebssystem auf dem Samsung Galaxy Tab S7 T970N installiert worden.

Akku und Speicher

Die Akkukapazität beläuft sich auf 9800 Milliamperestunden und ergibt bis zu zehn Stunden Laufzeit mit einer Energieladung. Nach 2,5 Stunden ist der Akku wieder vollständig aufgeladen und das Tablet einsatzbereit.

Der interne Flashspeicher liegt bei 256 GB, der mit einer Speicherkarte um maximal 1 TB erweitert werden kann. Zur Bedienung lässt sich auf Wunsch per Bluetooth 5.0 eine Tastatur an das Tablet anschließen, ist besonders für Vielschreiber ein Vorteil und verwandelt das Gerät per DeX in ein Notebook.

Im World Wide Web kann der Anwender mit dem Samsung Galaxy Tab S7 T970N per WLAN surfen. Wer einen leistungsstarken Tablet-PC zum Schreiben, Surfen, Videostreaming, Gaming oder mobilen Arbeiten sucht, dem sei das Modell empfohlen.

