Als Eltern wird der Schutz unserer Kinder immer unsere Hauptverantwortung sein. Darüber hinaus ist es an der Zeit, unsere Geräte sinnvoll einzusetzen, um unseren Kindern das Beste zu bieten. Daher haben wir in diesem Artikel einige der wertvollsten Geräte ausgewählt, die wir unseren Kindern im kommenden Jahr 2022 anbieten können. Geräte für ihre Sicherheit, ihr Vergnügen und ihre schulischen Bedürfnisse sind in dieser Kategorie enthalten.

Top 6 nützliche Geräte für Ihre Kinder

MacBook Air

Das MacBook Air ist 2022 zweifellos ein kinderfreundlicher Laptop. Die Funktionen dieses iOS-Geräts sind einfach zu bedienen und es hat auch ein elegantes Design. Touch ID, ein Retina-Display mit „True Tone“ und ein Force-Touch-Trackpad runden die Ausstattung des MacBook Air ab. Darüber hinaus verfügt es über einen 1,1-GHz-Quad-Core-i5-Prozessor mit einem Turbo-Boost von bis zu 3,5 GHz und 512 GB Speicher. Sie werden also mit diesem derzeit zu teuren Gerät voll auf Ihre Kosten kommen.

Smartwatch

Als nächstes kommen die Mehrzweck-Smartwatches. Dieses Gerät ist wie die smart watch d von Huawei sehr hilfreich bei der Verfolgung der Position Ihres Kindes und auch in Bezug auf die Kommunikationsmöglichkeiten außergewöhnlich. Es ist auch bequem und leicht, wodurch es für den täglichen Gebrauch geeignet ist. Außerdem kann es genauso bequem sein, wenn sie schnell auf Telefone zugreifen möchten, ohne ihre Mobilgeräte aus der Tasche zu ziehen.

Kindle Paperwhite

Kinder, die gerne lesen, werden es zu schätzen wissen, dass der Kindle Paperwhite dieses Jahr 2022 ihr primäres Lesegerät ist. Sie müssen diese großen gebundenen Bücher nicht mehr mitnehmen, da sie mit dieser Technologie mehr stöbern können. Der Kindle Paperwhite wird mit einer einzigen Akkuladung betrieben, die wochenlang hält, und verfügt über ein einstellbares Licht, mit dem Sie drinnen und draußen, Tag und Abend lesen können. Mit 8 GB oder 32 GB Speicherplatz können Sie doppelt so viele Zeitschriften, Comics und Hörbücher speichern. Sie können Ihre Erzählung mit Bluetooth-Kopfhörern oder -Lautsprechern anhören. Erhalten Sie gegen eine Gebühr schnellen Zugriff auf die neuesten Publikationen, Bestseller und über eine Million Titel.

Powerbank

Batterien sind lebenswichtig, besonders wenn Ihre Kinder Elektronik haben. Wenn es darum geht, eine niedrige Leistung zu kaufen, sind sie möglicherweise wählerisch, daher sollte ein anständiges tragbares Ladegerät der Ayeway Power Bank mit 10000 mAh ein solider Kauf sein. Die Kapazität dieses Netzteils reicht aus, um einen Tag zu halten und eine Reserveladung für die Telefone, Laptops oder andere Geräte Ihrer Kinder bereitzustellen. Es enthält auch ein USB-C- und ein Lightning-Schnellladekabel, das mit allen iPhones und iPads kompatibel ist. Sie können sich also auf die Kompatibilität verlassen.

Ihome Radiowecker Wake to Light

Kinder, die Schwierigkeiten beim Aufwachen haben, würden sicherlich von diesem iHome Radiowecker Wake to Light profitieren. Dieses Gerät ist hilfreich für Eltern, um ihre Kinder zu wecken, wenn es Zeit für die Schule ist. Der iBTW281 Wecker hat farbwechselnde LED-Beleuchtungseinstellungen, und Sie können aus verschiedenen Farbtönen wählen. Darüber hinaus bietet es einen Wake-to-Light-Modus, der Sie sanft mit dem Licht Ihrer Wahl weckt, um Ihren Tag angenehm zu beginnen. Dieses Gerät enthält auch eine einfache Schlummertaste zum Anhalten des Alarms, was es zu einem einfachen Gadget macht.

Hidrate Spark 3 Smart-Wasserflasche

Wir müssen unsere Kinder auch mit Flüssigkeit versorgen, besonders an heißen Tagen; ihnen die intelligente Wasserflasche Spark 3 von Hidrate zu geben, ist großartig. Diese innovative Wasserflasche leuchtet, um Sie aufzufordern, mehr Wasser zu trinken, entweder regelmäßig oder wenn Sie Ihr tägliches Wasserziel nicht erreichen. Die Sensortechnologie überwacht ihre Wasseraufnahme und synchronisiert ihre Leistungen drahtlos mit der kostenlosen Trinktracker-App.

Das Endergebnis

Diese Technologien werden für Ihre Kinder in Bezug auf Schutz, Bildung und Gesundheit wertvoll sein. Wenn Sie also nach Geräten suchen, die ihnen helfen, bessere Leistungen zu erbringen, können Sie eines aus unserer Liste auswählen oder noch besser, Sie können alle kaufen.