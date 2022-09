Das neue Windows-Tablet Huawei MateBook E Go wurde jetzt vorgestellt und verfügt über eine sehr guter technische Ausstattung.

Die Zielgruppe sind Anwender, die ein schnelles Tablet für mobile Arbeiten, Surfen und Entertainment suchen.

Was bietet das Huawei MateBook E Go?

Das Huawei MateBook E Go bietet ein 12,35 Zoll großes IPS-Display mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung und 400 Nits Helligkeit. Bedient werden kann der Touchscreen neben den Fingern auch mit einem Huawei M Pencil 2.

Beim Prozessor können Käufer zwischen den CPUs Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 und Snapdragon 8cx Gen 3 wählen. Der Arbeitsspeicher liegt wahlweise bei 8 oder 16 GB RAM und der interne SSD-Speicher beträgt 128 bis 512 GB.

Hohe Akkukapazität

Die Akkukapazität liegt bei 45,8 Wattstunden, der per UBS-C mit maximal 65 Watt aufgeladen wird und laut Huawei soll das Akku in 100 Minuten vollständig aufgeladen sein. Die Akkulaufzeit beträgt zehn Stunden. Auf beiden Gehäuseseiten ist jeweils ein USB-C Port verbaut. Im Powerknopf befindet sich zur Entsperrung des Tablets ein Fingerabdrucksensor.

Die Frontkamera arbeitet mit 8 MP Auflösung für Selfies oder Videoanrufe und auf der Gehäuserückseite steht eine 13 MP Hauptkamera zur Verfügung.

In China kann zwischen drei Varianten des neuen Huawei MateBook E Go ab umgerechnet rund 609 Euro gewählt werden. Wann und zu welchen Preis das Windows-Tablet international gelauncht wird ist nicht bekannt.

