Das Unternehmen Vivo präsentiert mit dem Vivo iQOO Pad ein neues Tablet mit einer starken Ausstattung wie einem 2,8K-Display, langer Akkulaufzeit und schnellen Prozessor.

Der Preis für das Tablet liegt bei umgerechnet weniger als 345 Euro.

Ausstattung Vivo iQOO Pad

Das Vivo iQOO Pad verfügt über ein 12,8 Zoll bemessendes 2,8K-Display mit einer Auflösung von 2.800*1.968 Pixeln, 144 Hertz Bildfrequenz, 600 Nits Helligkeit und Unterstützung für HDR10-Inhalte.

Ein MediaTek Dimensity 9000 Plus Octacore-Prozessor mit acht Kernen und 8 GB RAM Arbeitsspeicher dient als leistungsstarke Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher beläuft sich je nach Variante auf 128 bis 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Starker Akku

Die Akkukapazität umfasst 10.000 Milliamperestunden und dürfte in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren. Per USB-C wird der Akku mit maximal 44 Watt aufgeladen. Der Stylus iQOO Pencil versteht sich mit dem iQOO Pad, erkennt Druck und Neigung, weshalb damit gezeichnet, notiert und geschrieben werden kann. Er wird magnetisch über das Tablet an der Seite aufgeladen.

Eine Tastaturhülle mit integrierten Trackpad und Kickstand stehen optional zur Auswahl, womit produktiver und effizienter gearbeitet werden kann. Als Betriebssystem läuft OriginOS 3 auf dem Tablet-PC.

Erhältlich ist das Vivo iQOO Pad mit 8 GB RAM und 128 GB Flashspeicher für umgerechnet unter 345 Euro und für rund 460 Euro gibt es das Spitzenmodell, die 12 GB RAM und 512 GB Flashspeicher bietet.