Neues Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Plus vorgestellt

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung hat sein neues Tablet Samsung Galaxy Tab S10 Plus präsentiert, welches das kleinere Schwestermodell des Flaggschiffs ist und eine ebenfalls starke Ausstattung bietet.

Nach Herstellerangaben wurde die Galaxy Tab S10 Tablet-Modellreihe für KI entwickelt.

Ausstattung Samsung Galaxy Tab S10 Plus

Das wasserdichte Gehäuse des brandneue Samsung Galaxy Tab S10 Plus besteht aus Armor Aluminium und erfüllt die IP68-Schutzklasse. Ein Dynamic AMOLED 2X Panel wurde als Display mit 12,4 Zoll Größe und 2.800*1.752 Pixeln Auflösung verbaut. Die Antireflexionsbeschichtung soll laut Samsung nerviges Spiegeln vermindern. Entsperrt wird das Tablet per Fingerabdrucksensor.

Bei der CPU entschied sich Samsung für einen MediaTek Dimensity 9300+ Octacore-Prozessor, der eine höhere KI-Leistung aufweist und eine Reihe KI-Funktionen ermöglicht. Der Arbeitsspeicher liegt bei 12 GB RAM und der interne Speicher auf bis zu 512 GB, der per microSD-Karte um maximal 1,5 TB erhöhbar ist.

Kamera, Akku und Co.

In der Gehäusefront befindet sich eine 12 MP Ultraweitwinkelkamera für Selfies und Videoanrufe. Die Gehäuserückseite beherbergt die 13 MP Hauptkamera und eine 8 MP Ultraweitwinkelkamera als zusätzliche Kamera.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 10.090 Milliamperestunden, wobei der Akku mit einem 45 W starken Ladegerät schnell wieder aufgeladen werden kann. Zur Audiowiedergabe sind vier Lautsprecher verbaut worden. Android 14 ist als Betriebssystem installiert mit einem Zugriff auf den Google Play Store.

Der Kommunikationsbereich umfasst beim Standardmodell neben WiFi auch Bluetooth 5.3 und zusätzlich 5G beim 5G-Modell.

Das neue Samsung Galaxy Tab S10 Plus ist ab 1.119 Euro mit 256 GB und Wifi erhältlich. Für 1.239 Euro gibt es 512 GB Speicherplatz und das 5G-Modell ist zum Einstiegspreis von 1.239 Euro verfügbar.

Beim Hersteller und Onlineshops ist das Tablet ab dem 4. Oktober bestellbar. Der Lieferumfang umfasst das Tablet und den S-Pen Stylus. Als Zubehör ist ein Book Cover Keyboard mit Galaxy AI-Taste erhältlich.