Neues Tablet OnePlus Pad vorgestellt

Das neue Tablet OnePlus Pad bietet eine solide Ausstattung mit einem MediaTek Dimensity 8350 Octacore-Prozessor und Display mit hoher Auflösung.

Vorerst kann es nur in den USA erworben werden und wann das Modell international verfügbar wird, ist nicht bekannt.

Ausstattung OnePlus Pad

Das OnePlus Pad verfügt über ein LCD-Display mit 11,61 Zoll Größe, 2.800*2.000 Pixeln Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Auf der Gehäusevorderseite befindet sich eine 8 MP Frontkamera für Selfies oder Videoanrufe und für Fotos steht eine Hauptkamera mit gleicher Auflösung bereit.

Ein MediaTek Dimensity 8350 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 oder 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher umfasst wahlweise 128, 256 oder 512 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Akkulaufzeit

Die Akkukapazität liegt bei 9.520 Milliamperestunden für bis zu 30 Tage Laufzeit im Bereitschaftsmodus. Der Akku wird mit einem 67 Watt starken Ladegerät aufgeladen. Per USB-C Port lassen sich Daten mit maximal 5 Gigabit pro Sekunde übermitteln.

Die Entsperrung des OnePlus Pad erfolgt mit einer Gesichtserkennung. Im Tablet ist ein Kompass und Magnetsensor verbaut worden. Die Kommunikationsstandards Bluetooth und WLAN werden unterstützt.

In China ist das praktische OnePlus Pad ab sofort für rund 300 Euro erhältlich, während in Deutschland das ältere OnePlus Pad noch gekauft werden kann und mit einem schnelleren MediaTek Dimensity 9000 Prozessor ausgestattet ist.