Neues Tablet Honor Pad V9 hat flinkes Display

Der chinesische Technologiekonzern Honor hat in seinem Heimatland das neue Tablet Honor Pad V9 gelauncht, dessen internationale Markteinführung in Zukunft erfolgen könnte.

Technisch werden ein schnelles 144 Hz Display, großzügiger Speicher und leistungsstarker Prozessor geboten.

Ausstattung Honor Pad V9

Das neue Honor Pad V9 verfügt über ein LCD-Display von 11,5 Zoll Größe mit 2.800*1.840 Pixeln Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Der Nutzer kann neben seinen Fingern auch einen Stift zur Eingabe auf dem Tablet verwenden.

Ein MediaTek Dimensity 8350 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher beträgt wahlweise 128, 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beträgt 10.100 Milliamperestunden, was bei einer vollen Aufladung in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultiert. Mit einem 66 Watt starken Netzteil wird der Akku schnell wieder aufgeladen.

Eine 8 MP Hauptkamera befindet sich auf der Gehäuserückseite für Fotos und Videos. Auf der Vorderseite ist eine 13 MP Frontkamera zur Videotelefonie verbaut worden.

Die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.2 und WiFi 6 werden unterstützt. Per Bluetooth lässt sich externes Zubehör wie eine Tastatur oder Maus an das Honor V9 Pad anschließen, womit einem ein Notebook-Ersatz zur Verfügung steht.

Basierend auf Android 15 wurde MagicOS 9.0 installiert. Auf dem Tablet sind KI-Funktionen verfügbar, wie die Möglichkeit Sprachnotizen in Text zu konvertieren oder relevante Punkte aus einem Dokument herauszufiltern.

Aktuell ist das Honor Pad V9 nur in China ab umgerechnet rund 260 Euro mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher erhältlich. Zur Auswahl steht es mit 128, 256 und 512 GB Speicher in drei Farben. Eine spätere Markteinführung des Tablets in Deutschland kann durchaus möglich sein.