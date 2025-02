Neues Tablet Alldocube iPlay 70 Pro erschienen

Das neue Tablet Alldocube iPlay 70 Pro kann ab sofort für 190 Euro bei Amazon erworben werden.

Die Ausstattung kann sich mit Dual-SIM, Widevine L1 und Android 14 sehen lassen.

Ausstattung Alldocube iPlay 70 Pro

Das Alldocube iPlay 70 Pro verfügt über ein IPS-Display von 10,95 Zoll Größe und 2.560*1.600 Pixeln Auflösung und der Möglichkeit mit zu zehn Touch-Eingaben zur gleichen Zeit.

Bedient werden kann das Tablet mit einem Eingabestift, Händen und einer per Bluetooth anschließbaren Tastatur.

Die Widevine L1-Zertifizierung unterstützt die Wiedergabe von Streaminginhalten in höher Auflösung. Als Betriebssystem ist Android 14 auf dem Alldocube iPlay 70 Pro installiert worden.

Akku, Prozessor und Co.

Die Akkukapazität des Alldocube iPlay 70 Pro liegt bei 7.000 Milliamperestunden und resultiert je nach Nutzungsverhalten in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku mit maximal 18 Watt in kurzer Zeit.

Als CPU dient ein Helio G99 Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM Arbeitsspeicher, der eine ausreichende Leistung für normale Aufgaben ermöglicht. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der sich erweitern lässt, wenn der DualSIM-Slot nicht mit einer SIM-Karte belegt sein sollte.

Die Frontkamera arbeitet mit 5 MP Auflösung für Videoanrufe oder Selfies und für Foto- und Videoaufnahmen steht eine Hauptkamera mit ebenfalls 5 MP Auflösung zur Verfügung. Ein 3,5 mm Klinkenanschluss ermöglicht den Anschluss eines Kopfhörers an dem Tablet.

Auf Amazon ist das brandneue Alldocube iPlay 70 Pro ab sofort für 190 Euro erhältlich und zur Markteinführung auch mit einem attraktiven Rabatt. Die Zielgruppe sind Anwender, die ein Tablet für den Alltag, Freizeit oder Schule suchen.