Neues Rugged-Tablet Oukitel RT3 Pro vorgestellt

Der Hersteller Oukitel präsentierte mit dem Oukitel RT3 Pro sein neues Rugged-Tablet zu einem attraktiven Preis.

Geboten wird eine kompakte Bauweise, Dual-SIM und GPS.

Ausstattung Oukitel RT3 Pro

Im widerstandsfähigen Gehäuse des Oukitel RT3 Pro befindet sich ein 8 Zoll großes IPS-Display mit 800*1.280 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte auf dem Tablet. Gegen Wasser, Staub und Stürze besteht dank dem MIL-STD-810H Standard, IP68 und IP69K ein Schutz.

Ein MediaTek G81 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 4 GB RAM als Rechenwerk, was für normale Aufgaben und Anwendungen ausreichend ist. Der interne Speicher von 128 GB lässt sich per microSD-Karte erweitern. Bei Nutzung einer Speicherkarte kann im Dual-SIM-Slot keine SIM-Karte verwendet werden.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 5.150 Milliamperestunden und der Akku kann Smartphones oder Headsets mit Energie versorgen. Zwischen 6 Stunden und 38 Tagen liegt die Akkulaufzeit. Zur Audiowiedergabe sind zwei Lautsprecher verbaut worden.

Im Kommunikationsbereich werden GSM, WCDMA, LTE, Bluetooth und WLAN von dem Oukitel RT3 Pro unterstützt. Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite arbeitet mit 16 MP Auflösung und für Videoanrufe oder Selfies steht eine 8 MP Frontkamera bereit.

Als Betriebssystem wurde Android 14 installiert, mobile Navigation steht einem per GPS, GLONASS und Galileo zur Verfügung.

Das Oukitel RT3 Pro kommt für rund 200 US-Dollar in den Handel, doch eine Bestellung des Tablets ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.