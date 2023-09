Der chinesische Elektronikkonzern Huawei hat sein neues Tablet Huwaei MatePad Pro 13.2 mit 13,2 Zoll großen OLED-Farbdisplay und Tastaturhülle gezeigt. Vor allem wegen seiner Größe ist es gut als Notebook-Ersatz geeignet.

In zwei Varianten ist das Riesentablet vorerst nur in China erhältlich, doch eine internationale Markteinführung könnte wahrscheinlich sein.

Ausstattung Huawei MatePad Pro 13.2

Das neue Huawei MatePad Pro 13.2 verfügt über ein 13,2 Zoll großes OLED-Display mit 2.880*1.920 Pixel Auflösung, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 1.000 Nits Helligkeit.

Bedient werden kann das riesige Tablet neben den Fingern auch mit dem Huawei M-Pencil 3, der 10.000 Druckstufen erkennen kann und sich somit gut zum Zeichnen eignet. Im Zusammenspiel mit der Tastaturhülle verwandelt sich das Riesentablet in ein praktisches Notebook.

Als Betriebssystem ist HarmonyOS 4 installiert, das Multitasking für einen produktiven Einsatz bietet. Der interne Flashspeicher beträgt je nach Wahl 256 oder 1 TB und kann mit einer microSD-Karte erweitert werden.

Akku und Kamera

Das Huawei MatePad Pro 13.2 arbeitet nach Herstellerangaben mit einem nicht näher genannten „Flaggschiff-Prozessor“, der von wahlweise 12 oder 16 GB RAM unterstützt wird. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 13 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera und für Videoanrufe oder Selfies eine 16 MP Frontkamera auf der Vorderseite.

Die Akkukapazität beträgt 38,89 Wattstunden und dürfte in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren. Per USB-C wird der Akku mit maximal 88 Watt aufgeladen. Vier Mikrofone und sechs Lautsprecher befinden sich in dem Gehäuse.

In China ist das Huawei MatePad Pro 13.2 ab umgerechnet rund 680 Euro mit 12 GB RAM und 256 GB Flashspeicher oder mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher für weniger als 920 Euro erhältlich. Wann und ob das Tablet weltweit erscheint, ist noch nicht bekannt.