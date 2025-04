Neues preiswertes Tablet Alldocube iPlay 70 mini Ultra

Das Unternehmen Alldocube hat mit dem iPlay 70 mini Ultra ein neues Tablet mit kompakten Abmessungen präsentiert.

Auf technischer Seite wird eine gute Ausstattung für die Nutzer geboten.

Ausstattung Alldocube iPlay 70 mini Ultra

Das brandneue Tablet Alldocube iPlay 70 mini Ultra verfügt über ein 8,8 Zoll bemessendes IPS-Display mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung aller Informationen. Die Frontkamera arbeitet mit 5 MP Auflösung und 13 MP werden bei der Hauptkamera geboten.

Ein Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 12 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher umfasst 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität des Alldocube iPlay 70 mini Ultra liegt bei 7.300 Milliamperestunden und resultiert in bis zu 10 Stunden Laufzeit. Aufgeladen wird der Akku mit maximal 20 Watt Leistung per USB-C innerhalb kurzer Zeit. Beim Betriebssystem entschied sich der Hersteller für Android 14.

Im Kommunikationsbereich werden WiFi 802.11 und Bluetooth 5.4 abgedeckt, weshalb das Tablet auch unterwegs gut einsetzbar ist.

Wann und zu welchen Preis das Alldocube iPlay 70 mini Ultra auf den Markt erscheinen wird, darüber veröffentlichte der Hersteller bisher noch keine Informationen. Die Zielgruppe sind vor allem preisbewusste Anwender, die ein kompaktes Tablet für den Alltag, Freizeit oder Beruf suchen.