Das Xiaomi Redmi Pad SE ist ein neues Tablet der Mittelklasse mit einem 11 Zoll großen Farbdisplay, Metallgehäuse und großzügigen Akku.

Preisbewusste Anwender sind die hauptsächliche Zielgruppe des Geräts.

Was bietet das Xiaomi Redmi Pad SE?

Beim verbauten 11 Zoll großen IPS-Panel des Xiaomi Redmi Pad SE wird mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz und 400 Nits Helligkeit gearbeitet.

Für Rechenoperationen wurde ein Qualcomm Snapdragon 680 Octacore-Prozessor mit wahlweise 4, 6 oder 8 GB RAM in das Aluminiumgehäuse eingebaut. Der interne Speicher liegt je nach Variante bei 128 GB oder 256 GB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 8.000 Milliamperestunden, was in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren könnte. Per USB-C wird der Akku mit maximal 10 Watt innerhalb einer überschaubaren Zeit vollständig aufgeladen.

Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite hat 8 MP Auflösung und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit. Vier Lautsprecher sorgen für eine gute Audioqualität. Als Betriebssystem ist MIUI Pad 14 basierend auf Android 13 installiert worden.

In Europa ist das Xiaomi Redmi Pad SE mit 4 GB RAM und 128 GB Speicher zu einem Preis von 199 Euro erhältlich, die Variante mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz kostet 229 Euro. Das Topmodell mit 8 GB RAM und 256 GB wird mit 229 Euro berechnet. Zwischen den Farben Grün, Violett und Dunkelgrau kann gewählt werden.