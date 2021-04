Der japanische Elektronikkonzern Sony hat sein neues Mittelklasse-Smartphone Sony Xperia 10 III vorgestellt und bietet eine 5G-Unterstützung.

' +' ' +'' +' '); //}

Die Leistung und Geschwindigkeit liegen bei dem Modell im Mittelpunkt.

Welche Ausstattung bietet das Sony Xperia 10 III?

Das Sony Xperia 10 III hat ein sechs Zoll großes Full HD Plus OLED-Display verbaut und zeigt die Inhalte im 21:9 Kinoformat an. Geschützt wird das Display durch Corning Gorilla Glass 6, weshalb es gegenüber Kratzern und Staub resistent ist. Der verbaute Qualcomm Snapdragon 690 Octacore-Prozessor unterstützt 5G, der zusammen mit dem Arbeitsspeicher und Google Android 11 eine leistungsstarke Plattform bietet.

Die Akkukapazität beläuft sich auf 4.500 Milliamperestunden, hat Herstellerangaben zufolge eine 25 Prozent höhere Kapazität als der Vorgänger und hat bis zu drei Jahre Nutzungsdauer ohne spürbaren Leistungsverlust. Die verbaute Triplekamera besteht aus einem 12 MP Hauptsensor, 8 MP Ultraweitwinkelsensor und Teleobjektiv. Der Nutzer kann mit den Kameras kreative Fotos und Videos aufnehmen. Hochwertiger Klang wird über HiRes Audio, HiRes Audio Wireless, aptX und DSEE Ultimate realisiert.

Kommunikation

Die Deep Learning Technologie von Sony analysiert die WLAN-Signale und sorgt für eine optimale Verbindungsqualität. Wenn eine Beeinträchtigung vorliegen sollte, erfolgt eine automatische Umschaltung auf eine mobile Internetverbindung. Der neue Mobilfunkstandard 5G wird unterstützt und sorgt für eine stabile Datenübertragung.

Das Mittelklasse-Smartphone wiegt 169 Gramm, ist wasserdicht und liegt durch eine Passform optimal in der Hand. Als Zubehör ist ein Style Cover mit integrierten Ständer erhältlich und verfügt über eine antibakterielle Beschichtung.

Im Frühsommer 2021 kommt das Sony Xperia 10 III in den Gehäusefarben Schwarz, Weiß, Blau und Rosa zu einem nicht bekannten Preis in den Handel, wie Sony in seiner Pressemitteilung berichtete.

3.7 / 5 ( 23 votes )

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram